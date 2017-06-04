АТО: Боевики били из минометов и артиллерии, двое бойцов ВСУ погибли

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Воскресенье, 4 июня 2017, 08:08

На протяжении прошедших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. На этой части фронта вчера зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против подразделений украинской армии - 36 обстрелов.

Из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские бандформирования неоднократно били по укреплениям ВСУ в районе Богдановки. Из такого же вооружения, а также из артиллерии калибра 122 мм, захватчики били вблизи Чермалыка. По позициям сил АТО у Красногоровки наемники вечером совершили интенсивный обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения.

Не утихали обстрелы и на других участках этого направления. В частности, вблизи Водяного, Гнутового, Новотроицкого и Талаковки противник систематически открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. А отдельные опорные пункты ВСУ в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны бандитами из 82-мм минометов. Несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы Красногоровки, в результате чего одна местная жительница получил ранения.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам.

Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцевого боевики также били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 82 мм. У Новолуганского, что на Светлодарской дуге, бандиты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского - из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, 3 июня вечером российско-террористические бандформирования в который раз обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования противником оружия.

Поздно вечером боевики из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВС Украины в районе Новоолексанровки. В течение дня под вражескими обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались укрепления сил АТО вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Неподалеку Станицы Луганской и Крымского бандиты также применяли против украинских воинов вооружение БМП.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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