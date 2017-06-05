Суд отказался отобрать у Шуфрича и Бродского землю на Рыбальском

Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска киевской прокуратуры, которая требовала расторгнуть договор аренды земельного участка в Подольском районе, где строится жилой комплекс Rybalsky, и вернуть его общине.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на реестр судебных решений, пишет Радио Свобода.

Согласно решению, датированному 25 мая, судья Виктория Сивакова отказала в иске прокуратуре Киева, которая требовала расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 4,5659 га на улице Электриков, 23-б, заключенный между Киевским городским советом и публичным акционерным обществом "Киевский речной порт" и обязать ОАО "Киевский речной порт" вернуть Киевскому городскому совету земельный участок.

Прокуратура Киева заявила о необходимости возвращения земельного участка в собственность в конце марта, обосновывая это тем, что "в нарушение условий договора земельный участок используется не по назначению, а для строительства жилых домов".

Это произошло за полтора месяца после того, как в своем расследовании журналисты "Схем" установили, что жилой комплекс Rybalsky не соответствует решению Киевсовета и условиям договора аренды земельного участка, а ОАО "Киевский речной порт" не выполняет обязательства по использованию земельного участка, целевое назначение которого "для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса", а не для строительства.

ПАО "Киевский речной порт" - компания с орбиты народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича и экс-главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского. Директор ОАО "Киевский речной порт" - руководитель киевской региональной организации "Партии свободных демократов" Бродского.

Отмечается, что на одно из пяти заседаний по делу о возврате участка общине Киева не явился представитель департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА. Заседание, на котором принято решение об отказе, датировано 25 мая, хотя на предыдущем заседании 16 мая было вынесено постановление о продлении сроков рассмотрения 15 дней, то есть заседание должно было состояться 1 июня.