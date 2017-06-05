Адвокат Семены рассказал, как российские чекисты путаются в датах дела

Представители обвинения по делу против журналиста Николая Семены предоставляют документы с датами, которые "не стыкуются во времени и пространстве".

Об этом 5 июня после завершения судебного заседания по делу Семены рассказал адвокат задержанного журналиста Александр Попков.

"Сегодня на суде мы выяснили, что "доблестные чекисты" путаются в датах в своих документах. Стало известно, что 15 апреля силовиками было выдано поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, но их успели провести на день раньше, чем это поручение было выдано. При этом 14 апреля, когда поручение было выполнено, они взяли справки из адресной службы, которые выданы на 4 дня позже", - отметил Попков.

"Такие нестыковки - очень весело и смешно, если бы речь не шла об уголовном преследовании человека и возможном лишении свободы", - добавил он.

По его словам, сейчас в суде "проводится рутинная работа, связанная с оглашением доказательств и документов".

"Прокурор закончил сегодня представлять документы гособвинения и ходатайствовал о том, чтобы вызвать для допроса переводчиков, поскольку в деле есть "дыры", связанные с переводами - они неполные, отсутствуют переводы фраз, слов... Прокурор считает, что эти пробелы можно восполнить, вызвав двух переводчиков для допроса" , - отметил адвокат.

Следующее заседание по дему Семены назначено на 12:00 14 июня.

Как известно, весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии.

В отношении Семены возбудили уголовное дело по статье 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ". Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Семены и международные организации призывали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, однако позитивного ответа не получили.

Украинская правда