В РФ задержали чемпиона мира по ММА, который бежал из Чечни в Украину

В Брянской области (РФ) полиция задержала гражданина Чечни, чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, который в 2013 бежал в Украину.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на данные Комитета по предотвращению пыток.

Амриева обвиняют в использовании поддельных документов и в ближайшее время планируют депортировать в Чечню.

Ранее Амриев заявлял о применении к нему пыток в полиции, во время которых от него требовали сознаться в преступлении, которое якобы совершил его брат.

Как сообщил юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец, в 2013 году Амриев, опасаясь за свою жизнь, уехал в Украину.

"Там он спокойно жил, продолжал карьеру и стал чемпионом мира по MMA по версии World Mixed Martial Arts Federation. Уголовное дело о действиях полицейских в Чечне так и не было возбуждено. В Россию он с тех пор не возвращался, а 4 июня ехал из Украины в Москву, чтобы оформить документы и получить новую визу", - сообщил юрист.

По его словам, в начале 2017 года Амриева объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").

"Дело в том, что в паспорте Амриева есть опечатка — паспортистка просто ошиблась в дате рождения... Сейчас Мурад находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время его могут этапировать в Чечню. Мы считаем, что его снова объявили в розыск, чтобы вернуть в Чечню и привести в исполнение угрозы — высокопоставленный чеченский полицейский угрожал Амриеву кровной местью", - заявил Бабинец.