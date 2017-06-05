Боевики обстреляли силы АТО и пограничников возле Павлополя
Вечером 5 июня боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе н.п.Павлополь, в результате обстрела частично повреждено здание отдела погранслужбы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Согласно сообщению, артиллерийский обстрел начался около 18:20, а завершился после 19:30.
"Минимум один снаряд не разорвался. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет. Подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность", - отметил Слободян.
Украинская правда
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