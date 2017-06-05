Боевики обстреляли силы АТО и пограничников возле Павлополя

Вечером 5 июня боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе н.п.Павлополь, в результате обстрела частично повреждено здание отдела погранслужбы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Согласно сообщению, артиллерийский обстрел начался около 18:20, а завершился после 19:30.

"Минимум один снаряд не разорвался. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет. Подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность", - отметил Слободян.

фото из facebook о. слободяна

Украинская правда