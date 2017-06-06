Саудовская Аравия закрыла телеканал "Аль-Джазира"

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Вторник, 6 июня 2017, 00:39

Саудовская Аравия закрыла местный офис и отозвала лицензию на вещание катарского информационного канала Аль-Джазира.

Об этом пишет AFP.

Министерство информации Саудовской Аравии обвинило телеканал в поддержке "террористических групп" и повстанцев в Йемене, после того, как Эр-Рияд и некоторые из его союзников, включая Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за обвинений властей этой страны в поддержке террористической деятельности, в том числе "Братьев мусульман".

Как сообщалось, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром. Позже к ним присоединились Ливия и Йемен.

Кроме того Египет объявил о прекращении авиасообщения с Катаром.

Темы: Саудовская Аравия СМИ
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