В Богдановке боевики выпустили 16 снарядов из "Града" – штаб АТО

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Вторник, 6 июня 2017, 14:59

На мариупольском направлении по всему фронту боевики применяют крупнокалиберное оружие.

Об этом на брифинге 6 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"По всему фронту от Красногоровки до Азовского моря враг применяет крупнокалиберное вооружение", - сказал полковник.

В частности, по словам Мотузяника, в Богдановке Волновахского района противник выпустил по позициям сил АТО 16 реактивных снарядов из "Града" и несколько мин.

В Павлополе вражеские мины и снаряды попали в здание местной школы, нанеся сооружению серьезные разрушения. Также повреждено помещение отдела ГПСУ.

Кроме того, осколками от вражеских снарядов перебиты газопоставляющая труба, электропровод и водопровод. Один из снарядов, выпущенных боевиками, неразорвавшийся, и был впоследствии обезврежен группой разминирования ГСЧС.

 

В Красногоровке минами оккупантов повреждены 2 здания: в одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, во втором – повреждены ворота.

Мотузяник подчеркнул, что украинские войска открывают прицельный огонь, чтобы унять оккупантов.

Украинская правда

Темы: АТО терроризм
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