Порошенко утвердил введение языковых квот на ТВ

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении.

Об этом говорится в сообщении на его Twitter-странице.

"Благодарю представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий Закон", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 мая Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313.

Украинская правда