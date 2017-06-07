Трамп пожелал Коми успеха перед показаниями в Конгрессе

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Среда, 7 июня 2017, 04:38

Президент США Дональд Трамп пожелал экс-директору ФБР Джеймсу Коми "успеха" перед его показаниям в Конгрессе.

Об этом Трамп сказал 6 июня журналистам после встречи с лидерами республиканцев.

"Желаю ему успеха", - заявил он.

Напомним, бывший глава ФБР Джеймс Коми 8 июня даст показания перед комитетом Сената по вопросам разведки о его увольнении и возможных связях кампании Трампа с Россией в рамках расследования комитета по вмешательству РФ в американские выборы.

Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми мог быть уволен президентом Трампом по двум причинам: из-за нежелания быть лично лояльным к Трампу или же из-за активизации расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.

Согласно докладной записке, в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Радио Свобода

Темы: США Трамп
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