СМИ: Генпрокурор Сешнс предложил Трампу его уволить
Генпрокурор США Джефф Сешнс недавно предложил президенту Дональду Трампу отправить его в отставку.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух источников, близких к Белому дому.
Отмечается, что причиной этого стало растущее напряжение в отношениях между Трампом и Сешнсом.
Газета пишет, что напряжение между ними началось после того, как Сешнс в марте решил взять самоотвод в деле о вмешательстве РФ в выборы в США. При этом сообщается, что Трамп был очень разочарован этим решением и неоднократно критиковал Сешнса из-за него.
Издание также отмечает, что Трамп обвиняет Сешнса в том, что из-за его самоотвода по делу о вмешательстве России в выборы, был назначен специальный советник Роберт Мюллер.
При этом сообщается, что Трамп отказался отправлять Сешнса в отставку.
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