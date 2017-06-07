Порошенко ветировал закон о частных детективах

1421 просмотр
0
Среда, 7 июня 2017, 13:05

Президент Петр Порошенко вернул Верховной Раде со своими предложениями закон о частных детективах.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Порошенко вернул закон в парламент 6 июня.

Как указано в его замечаниях, Порошенко не может согласиться с предложенным Законом Украины "О частной детективной (розыскной) деятельности" подходом к определению общих принципов организации частной детективной (розыскной) деятельности в Украине.

"Возвращаю этот Закон для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с нормами законодательных актов, которые являются базовыми в соответствующих сферах правового регулирования", - говорится в пояснениях Порошенко.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
12 человек погибли, 39 ранены в результате двух терактов в Тегеране
ВАСУ прекратил работу, ссылаясь на пожар, ДСНС говорит о минировании
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 8 бойцов
Президент подписал закон об увеличении размера алиментов
Все новости
Что готовить в июне

Рецепты блюд из сезонных продуктов

Фото

Уличный художник обращает внимание людей на проблемы города