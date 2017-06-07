В Кабмине появится уполномоченный по гендерной политике

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Среда, 7 июня 2017, 13:57

Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Поздравляю нас всех! Мы же приняли сегодня на правительстве постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - написала она.

"У нас много планов и с министерствами, и с нашими международными партнерами и общественными организациями. Поэтому - к действиям", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Сама вице-премьер добавила, что уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.

Соответствующая штатная единица будет выделена путем перераспределения в рамках Секретариата Кабинета министров.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Европа права человека
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