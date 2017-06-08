Мьянма ищет в море тела пассажиров пропавшего самолета
Военные Мьянмы прочесывают море в поисках 122 пассажиров самолета, пропавшего над Андаманским морем.
Об этом сообщает AFP.
На поиски самолета, совершавшего рейс в город Янгон, направлены девять военных кораблей и три самолета ВВС.
Более половины пассажиров были из семей военнослужащих, в том числе 15 детей, также 35 солдат и 14 членов экипажа.
Источники сообщили AFP, что у прибрежного города Давэй, который находится в часе полета к юго-востоку от Янгона, в море были найдены обломки.
Самолет потерял контакт с центром управления полетами в 1:35 вечера по местному времени в среду, примерно через полчаса после взлета.
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