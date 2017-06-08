Мьянма ищет в море тела пассажиров пропавшего самолета

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Четверг, 8 июня 2017, 06:12

Военные Мьянмы прочесывают море в поисках 122 пассажиров самолета, пропавшего над Андаманским морем.

Об этом сообщает AFP.

На поиски самолета, совершавшего рейс в город Янгон, направлены девять военных кораблей и три самолета ВВС.

Более половины пассажиров были из семей военнослужащих, в том числе 15 детей, также 35 солдат и 14 членов экипажа.

Источники сообщили AFP, что у прибрежного города Давэй, который находится в часе полета к юго-востоку от Янгона, в море были найдены обломки.

Самолет потерял контакт с центром управления полетами в 1:35 вечера по местному времени в среду, примерно через полчаса после взлета.

Темы: катастрофы
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