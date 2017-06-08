Суд ушел решать судьбу 100 млн Насирова

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Четверг, 8 июня 2017, 11:11

Соломенский райсуд Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству НАБУ и САП о взыскании в госбюджет залога 100 млн отстраненного главы ДФС Романа Насирова.

О таком решении заявила председательствующая судья в четверг.

Перед этим суд заслушал объяснения и доказательства сторон обвинения и защиты.

На заседании присутствуют тесть Насирова - Александр Глимбовский и жена Насирова - Катерина.

 

Как сообщалось, суд перенес на четверг, 8 июня, рассмотрение ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в госбюджет внесенной за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залога 100 млн в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

Как известно, прокурор САП Роман Симкив в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломенского районного суда Киева заявил, что отстраненный глава ДФС Роман Насиров не сдал еще один украинский загранпаспорт.

Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Украинская правда

Темы: Насиров
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