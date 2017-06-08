У Путина озабочены движением Украины в НАТО: "Грозит безопасности РФ"

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Четверг, 8 июня 2017, 15:23

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена расширением НАТО.

Так он прокомментировал курс Украины на вступление в альянс, передает российское агентство РБК.

Украина, по словам Пескова, является страной, в которой "продолжается гражданская война".

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности", - заявил он.

По словам Пескова, решение о принятии новых стран в альянс "принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом".

Как известно, в четверг Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

Темы: Путин Росcия НАТО
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