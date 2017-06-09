Безвиз: Для жителей Донбасса не будет спецконтроля на границе

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Пятница, 9 июня 2017, 16:42

Во время прохождения таможенного контроля жители Донбасса, имеющие биометрический паспорт, смогут на равных условиях с другими проходить проверку документов.

Об этом рассказал первый заместитель начальника отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, начальник штаба полковник Михаил Гриневич, передает Укринформ.

По его словам, дополнительный или усиленный контроль к таким гражданам применяться не будет.

"Меры усиления контроля как таковых для отдельной категории (жителей Донбасса - ред.) мы не предусматриваем. Для нас это граждане Украины. С 2015 года у нас в пунктах пропуска внедрена работа по базам данных Интерпола, есть определенные результаты, и они весьма существенны. Других мер не предполагается", - сказал Гриневич.

Он также отметил, что прохождение таможенного контроля будет одинаковым как для лиц с биометрическим паспортом, так и с обычным.

Как известно, Европейский союз считает контрпродуктивной идею, высказанную президентом Петром Порошенко, о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко предложил выдавать загранпаспорта старого образца жителям ОРДЛО и Крыма, чтобы не предоставлять им право на безвизовые поездки в ЕС.

Это предложение вызвало жесткую критику со стороны экспертов (см. публикацию "За границу "по-старому": почему идея Петра Порошенко грозит безвизу").

Темы: Донбасс визы Европа
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