СМИ: Экс-генпрокурор Ярема регулярно принимает у себя прокуроров и депутатов

Бывший генпрокурор Виталий Ярема и его заместитель Анатолий Даниленко даже после отставки продолжают встречаться с руководителями органов прокуратуры у себя в офисе.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Журналисты зафиксировали, как к офисному помещению на Львовской площади приезжают руководители Запорожской, Кировоградской, Крымской и Киевской областных прокуратур. При этом некоторые прокуроры осуществляют такие визиты в рабочее время.

Также во время посещения офисного помещения, где работают Ярема и Даниленко, журналисты заметили сотрудников Генеральной прокуратуры Александра Кондратенко и Константина Моргуна.

На сайте генеральной прокуратуры указано, что Александр Кондратенко был назначен на должность заместителя начальника департамента обеспечения деятельности руководства в мае 2016 года. В 2014 году Кондратенко работал в должности руководителя аппарата генерального прокурора Виталия Яремы.

Также Кондратенко работал под руководством Виталия Яремы, еще когда тот в 2014 году занимал должность первого вице-премьер-министра.

Константин Моргун в то время, как Виталий Ярема возглавлял Генпрокуратуру, занимал должность заместителя начальника Главного управления кадров и обеспечения деятельности органов и должность начальника управления делами ГПУ.

В мае 2016 года уже Юрий Луценко назначил Моргуна на должность начальника департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения ГПУ.

В то же время жена Константина Моргуна вместе с братом Виталия Яремы являются учредителями общества с ограниченной ответственностью "ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ".

Также журналисты зафиксировали визит в офис генерального прокурора Юрия Луценко. Он пояснил, что приезжал отметить День милиции.

В комментарии программе "Схемы" Виталий Ярема и Анатолий Даниленко отрицали влияние на Генеральную прокуратуру, сообщив, что после отставки занимаются юридическими консультациями.

Также журналисты зафиксировали, что к офисному помещению приезжал народный депутат от депутатской группы "Воля народа" Олесь Довгий.

Луценко ранее заявлял, что прокуратура активно расследует земельные сделки времен мэра Киева Леонида Черновецкого. Олесь Довгий в то время был секретарем Киевского городского совета.

В офисе на Львовской площади был замечен также экс-нардеп от "Партии регионов" и бизнесмен Владимир Продивус. В 2014 году в сеть попало видео с Ровенщины, на котором на тот момент народный депутат Владимир Продивус присутствует в лесу во время конфликта вооруженных людей. Конфликт связан с добычей янтаря.

Приезжал к указанному офису также Дмитрий Кащук, который в 2014 году занял пост председателя Государственной службы геологии и недр. У офиса он встречался с на тот момент еще руководителем Держгеонедр Николаем Бояркиным.

В 2015 году в СМИ была информация о том, что СБУ открыла производство в отношении бывших чиновников Держгеонедр, которые якобы реализовывали неучтенный янтарь в собственных целях, используя ГП "Янтарь Украины". По словам самого Дмитрия Кащука (экс-руководитель Держгеонедр - ред.), его фамилия даже фигурировала в сообщении на сайте СБУ, но со временем исчезла.

"Все это вызывает подозрения: а не выполняют ли они, пользуясь своим влиянием и связями, функции неких теневых посредников между правоохранителями и людьми, у которых могут быть проблемы с законом?" - говорится в расследовании.