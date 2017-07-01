В Минобороны подтвердили потери и рассказали о танках под Каменкой

В Минобороны подтвердили, что за минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб и 9 получили ранения и травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

По его словам, на Донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов, 5 из которых из тяжелого вооружения.

В частности, в районе Каменки боевики били из минометов, вечером использовали танки, пытаясь подвинуть линию фронта на восток. Украинские военные открывали ответный огонь, атака была отбита.

На Мариупольском направлении также состоялось 17 обстрелов, 6 из которых из тяжелого вооружения.

В Марьинском районе украинские войска активно вели ответный огонь.

На Луганском направлении зафиксирован лишь 1 обстрел - в районе Новоалександровки работал вражеский снайпер.

Как сообщалось, ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 35 раз. В результате погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения и шестеро - боевые травмы.

Украинская правда