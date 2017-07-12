В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки

11 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.



Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинской армии не было, один военнослужащий получил ранения во время вражеского обстрела. Этот инцидент произошел в Троицком на луганском направлении", - сказал он.



Валентина Романенко, УП