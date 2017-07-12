В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки

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Среда, 12 июля 2017, 12:40

11 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинской армии не было, один военнослужащий получил ранения во время вражеского обстрела. Этот инцидент произошел в Троицком на луганском направлении", - сказал он.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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