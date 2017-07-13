Рада с шумом и потасовкой приняла новый закон о КС

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Четверг, 13 июля 2017, 13:57

Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.

За закон проголосовали 245 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как передают "Украинские новости" закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установления процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой Палаты.

Кроме того, суд получает право выдавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которого обжалуется.

При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.

Законом существенно повышается зарплата судей КС - 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).

Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гивен.

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционный Суд временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентен в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счет международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев.

Закон рассматривался почти в течение всего утреннего заседания, а голосование сопровождалось криками "Позор".

После голосования возле трибуны собрались депутат из разных фракций.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны заявил, что за этот закон "голосовала Партия регионов в сговоре с олигархическими группами".

"Президент Порошенко пытается узурпировать влияние на судебную ветвь власти. Принятие этого закона позволит завести трех своих судей КС. Следующим их решением будет перенос выборов на 2020 год, чтобы продлить срок полномочий президента Порошенко", - сказал он.

Когда Ляшко начал говорить обаудиторе НАБУ, его остановил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев и началась потасовка. У Соболева была претензия к Ляшко, что он говорит не по теме.

Ляшко начал кричать: "Не бейтесь".

Українська правда

Темы: Конституция суд Верховная Рада
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