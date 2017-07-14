Елисеев: Украина предложила ЕС альтернативу "Северному потоку - 2"

Украина предлагает ЕС создать международный консорциум на базе украинской ГТС

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в программе "Итоги дня" на "5 канале".

Он отметил, что газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом и в ЕС это понимают.

"Мы четко выразили свою позицию о недопустимости "Северного потока-2". Они с пониманием отнеслись к нашей аргументации, и мы дальше будем продолжать наш диалог, ведь без нашего согласия этот проект не должен происходить. Более того, мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы ", - сказал Елисеев.

"Да, европейская сторона поддержала инициативу Президента о проведении в начале следующего года крупной международной конференции о перспективах украинской ГТС для повышения уровня безопасности и Европы, и Украины в том числе. ЕС прислушивается к нашим инициативам и очень важно, что ЕС приветствовал наши шаги к энергобезопасности и к реформам в области энергетики. и мы будем дальше двигаться по этому пути ", - добавил он.