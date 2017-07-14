Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику мониторинга

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнили методику мониторинга режима прекращения огня, контроля за сохранностью тяжелого оружия и разведением сил и средств.

Об этом сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook после встречи с заместителем СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

"Представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и СММ ОБСЕ уточнили методику фиксации случаев нарушений режима прекращения огня, контроля за сохранностью тяжелого оружия в определенных местах, а также за разведением сил и средств на определенных участках на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также генерал армии Украины Виктор Муженко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит работу ОБСЕ в стране.

"Ведь усилия ваших наблюдателей позволяют уменьшать количество обстрелов и, соответственно - потерь среди военнослужащих и мирного населения. Для нас именно сохранение жизни людей является главным приоритетом, и мы делаем для этого все возможное в тех условиях, которые сложились", - сказал Муженко.

Также Муженко отметил, что Украина в дальнейшем готова способствовать работе и безопасности Миссии.