Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику мониторинга

234 просмотра
Пятница, 14 июля 2017, 10:23

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнили методику мониторинга режима прекращения огня, контроля за сохранностью тяжелого оружия и разведением сил и средств.

Об этом сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook после встречи с заместителем СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

"Представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и СММ ОБСЕ уточнили методику фиксации случаев нарушений режима прекращения огня, контроля за сохранностью тяжелого оружия в определенных местах, а также за разведением сил и средств на определенных участках на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также генерал армии Украины Виктор Муженко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит работу ОБСЕ в стране.

"Ведь усилия ваших наблюдателей позволяют уменьшать количество обстрелов и, соответственно - потерь среди военнослужащих и мирного населения. Для нас именно сохранение жизни людей является главным приоритетом, и мы делаем для этого все возможное в тех условиях, которые сложились", - сказал Муженко.

Также Муженко отметил, что Украина в дальнейшем готова способствовать работе и безопасности Миссии.

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 29 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены 14 июля 2017, 07:39
Дело о сбитом в Луганске Ил-76 закрыто - ГПУ 14 июля 2017, 02:46
Боевики в четверг активизировались на Мариупольском направлении 13 июля 2017, 22:56
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман хочет, чтобы Рада начала осень с реформ образования и медицины
Климкин: Введение виз с РФ не даст нужного эффекта
Депутаты просят отменить принятие закона о КС
Хроника 14 июля. Януковича собираются сделать Кучмой, а СБУ мечтает контролировать украинцев
Все новости
Афиша на 14-16 июля

ТНМК на крыше, Кураж Базар, велопарад, маркет полезной еды и пр.

Просто жить

Как спортсменка с тяжелым сколиозом борется с редкой формой рака