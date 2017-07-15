Луценко: Увеличение зарплат прокурорам отработаем конфискациями мафиозных активов

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Суббота, 15 июля 2017, 15:04

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал очередные "конфискации мафиозных активов".

Об этом Луценко заявил, говоря о 22 млрд. грн, которые были конфискованы по представлению ГПУ и зачтены в Госбюджет.

"22 млрд отныне будут работать для обороны и развития страны. Среди главных направлений - Минобороны, 4,5 млрд на закупку вооружения и военной техники, закупку и производство боеприпасов, на строительство жилья военнослужащим, разработку нового ракетного вооружения, на вооружение БМ "Оплот ", Минфин - 7,8 млрд на повышение обороноспособности, Нацгвардия - 900 млн на закупку вооружения и техники, Нацполиция - 980 млн на материально-техническое развитие, приобретение автотранспорта, вооружение сил спецназначения", - отметил Луценко.

"Госпогранслужба - 700 млн на мероприятия по инженерно-технического обустройства границы, приобретение средств идентификации, закупку вооружения и техники. Минфин - 2,5 млрд на программы социально-экономического развития в областях, "Укравтодор" - 1 млрд на развитие автомобильных дорог, МинАПК - 2,6 млрд на поддержку фермеров, Минрегион - 4 млрд на восстановление сельской медицины (амбулатории, скорой помощи и т.д.)", - добавил генпрокурор.

При этом Луценко добавил, что увеличение зарплат прокурорам на 600 млн "мы скоро отработаем следующими конфискациями мафиозных активов".

Темы: Луценко зарплаты
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