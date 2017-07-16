На Полтавщине полиция изъяла арсенал оружия и взрывчатку

В селе в Лубенском районе мужчина взорвал гранатой себя и двух 16-летних юношей, в ходе следственных действий на территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Обыск проводился в селе Калайдинцы Лубенского района, где 34-летний мужчина 13-го июля подорвал гранатой себя и двух 16-летних юношей.

"На территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки - современной, самодельной и времен Второй мировой войны", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Сергей Чиж.

Полиция нашла и изъяла: автоматы "Калашникова" различных модификаций, пулемет, более 50 гранат (Ф-1 и РГД-5), магазины к "АК" и большое количество патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства и оружие, ручные противотанковые гранатометы (РПГ ) и большое количество оружия и его частей времен Второй мировой войны.

все фото: npu.gov.ua

Полиция выясняет источник происхождения оружия и цели ее хранения. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщала полиция, в селе Калайдинцы Лубенского района в одном из домов произошел взрыв гранаты. В результате происшествия погиб местный человек, а двое 16-летних юношей из Чорнухинского и Пирятинского районов Полтавщины получили тяжелые ранения. Впоследствии один из несовершеннолетних от полученных травм скончался в больнице.