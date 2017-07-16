В Иране брата президента арестовали по подозрению в финпреступлениях

346 просмотров
Воскресенье, 16 июля 2017, 20:10

В Иране арестовали родного брата президента Хасана Роухани - Хусейна Ферейдуна - по подозрению в "финансовых преступлениях".

Как сообщает DW, информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министерства юстиции страны.

Он добавил, что Ферейдун может внести за себя залог, однако до сих пор этого не сделал.

Однако следствие будет продолжаться, даже если брат президента выйдет под залог, заявил представитель министерства. Кроме Ферейдуна расследование проводится в отношении других лиц, которые также задержаны. 

Ферейдуна подозревали в коррупции длительное время, прежде всего упреки звучат от оппонентов действующего президента.

С 2015 года Ферейдун выполнял роль советника своего брата-президента, в частности, представлял Иран в Вене во время переговоров по ядерным соглашениям. 

Темы: Иран президент
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Иран запустил ракеты по Сирии 19 июня 2017, 03:18
В Ираке уверяют, что террористы не получили катарские деньги 12 июня 2017, 07:36
В Иране заявили о ликвидации организаторов нападения в Тегеране 11 июня 2017, 05:33
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке
Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом
Все новости
Интервью

Лінор Горалик: Мода – це не Chanel, а відносини людей з одягом

Такси

Как устроены Uklon, Uber и другие службы такси в Киеве