Гройсман про "варягов": Украина злоупотребляла привлечением иностранных специалистов

1998 просмотров
Воскресенье, 16 июля 2017, 21:22

Реформы в Украине должны проводить граждане Украины, но не исключено привлечение иностранных специалистов.

Об этом в эфире телеканала "112. Украина" 16 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы... Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", - сказал Гройсман. 

По его мнению, на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.

Вместе с тем Гройсман заявил, что поддерживает идею "плана Маршалла" для ускорения развития Украины. 

По его словам, такую идею "отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами".

"Но каким-то образом это не состоялось. Считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована", - отметил Гройсман, комментируя идею "плана Маршала" от международных партнеров для Украины.

Интерфакс-Украина

Темы: Гройсман Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман говорит, что в президенты не пойдет 16 июля 2017, 20:45
Гройсман хочет, чтобы Рада начала осень с реформ образования и медицины 14 июля 2017, 11:20
БПП поддержит пенсионную реформу - Гройсман 12 июля 2017, 20:41
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблату и Полякову начнут избирать меру пресечения с понедельника
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Украинки выиграли золото чемпионата Европы на байдарке
Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
Все новости
Книги

"Великая магия": отрывок из новой книги Элизабет Гилберт

Бороться, чтобы победить

Жизненный путь председателя Киевского братства ОУН-УПА Ореста Васкулы