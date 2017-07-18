США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока

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Вторник, 18 июля 2017, 03:13

Администрация транспортной безопасности США полностью сняла запрет на провоз больших электронных устройств, таких как ноутбуки, на рейсах с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

В администрации заявили, что правительство отменило запрет для авиакомпании Saudi Arabian Airlines. По словам представителя транспортоной администрации Джеймса Грегори в ближайшее время американские чиновники посетят аэропорт Саудовской Аравии, чтобы убедиться, что страна выполнила требования США по обеспечению безопасности полетов.

Саудовская Аравия была последней страной, в отношении которой действовали ограничения.

Как известно, в марте правительство США ввело запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать в ручную кладь ноутбуки, айпады, камеры и большинство другой электронной техники.

По неофициальной информации, запрет на технику в ручной клади, возможно, связан с опасностью, которую представляет деятельность "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

Темы: США Ближний Восток авиа
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