США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока

Администрация транспортной безопасности США полностью сняла запрет на провоз больших электронных устройств, таких как ноутбуки, на рейсах с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.



В администрации заявили, что правительство отменило запрет для авиакомпании Saudi Arabian Airlines. По словам представителя транспортоной администрации Джеймса Грегори в ближайшее время американские чиновники посетят аэропорт Саудовской Аравии, чтобы убедиться, что страна выполнила требования США по обеспечению безопасности полетов.



Саудовская Аравия была последней страной, в отношении которой действовали ограничения.

Как известно, в марте правительство США ввело запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать в ручную кладь ноутбуки, айпады, камеры и большинство другой электронной техники.

По неофициальной информации, запрет на технику в ручной клади, возможно, связан с опасностью, которую представляет деятельность "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.