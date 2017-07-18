Госдеп США уверен – Нидерланды смогут провести суд по MH17

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Вторник, 18 июля 2017, 09:15

Госдеп США призвал международное сообщество к полному содействию расследованию катастрофы рейса MH17 и выразил полное доверие системе правосудия Нидерландов.

Текст заявления обнародован на официальном сайте Государственного департамента США.

"США будут продолжать поддерживать усилия Совместной международной следственной группы и призывают другие государства к сотрудничеству в полной мере для того, чтобы обеспечить привлечение ответственных к правосудию", - отмечается в документе.

"Как мы и совместная группа уже сказали, пророссийские силы в восточной Украине  выпустили ракету из системы БУК, которая была зведена на суверенную территорию Украины из России, и именно эта ракета сбила рейс MH17", - сказано в сообщении.

"Мы приветствуем недавнее решение группы передать дело в компетентный суд Нидерландов для привлечения к ответственности тех, кто виновен в этой трагедии. Мы полностью  уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонность, объективность и справедливость процесса", - говорится в заявлении.

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