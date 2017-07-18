Турчинов: Москва новым проектом готовится расширить агрессию в Украине

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Вторник, 18 июля 2017, 14:08

Заявления пророссийских боевиков на Донбассе является еще одним доказательством агрессивных планов России.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в своем, сообщает ведомство.

По его словам, "заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании Малороссии - это еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем".

"Эта извращенный бред, который был написан в Кремле, и озвучен ряжеными клоунами, вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова восстановить продвижения военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - заявил секретарь СНБО.

"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", - добавил Турчинов.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Твиттере, что "Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе".

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.

Ураинская правда

Темы: Турчинов Донбасс
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