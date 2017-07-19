В ВСУ до 2020 года сформируют сержантский корпус уровня стран НАТО

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Среда, 19 июля 2017, 05:35

Профессиональный сержантский корпус уровня ведущих армий мира будет создан в Вооруженных силах Украины до 2020 года.

Об этом заявил на брифинге главный старшина Вооруженных сил Украины начальник управления по работе с сержантским составом Генштаба ВСУ Александр Косинский, передает "Интерфакс-Украина".

"Работа проходит по нескольким направлениям, в частности, по совершенствованию системы подготовки сержантов и солдат. Для этого созданы Центры подготовки, которые по структуре, функциям и задачам практически тождественны соответствующим учебным заведениям стран НАТО. Введены курсы лидерства базового и среднего уровней, двухуровневые курсы инструкторов", - сказал он.

По словам Косинского, на сегодня сержантский состав ВСУ обучается в соответствующих школах за границей, в частности, в Школе НАТО в Обераммергау.

Кроме того, ряд курсов для украинских военных внутри страны проводят инструкторы из США, Канады, Великобритании, Латвии, Литвы.

Отвечая на вопрос о том, какова планируемая на 2020 год численность сержантского состава в украинской армии, он сказал: "Приблизительно 1700 человек, однако надо учитывать текучку кадров и постоянное обучение сержантов. Наша задача – выйти на другой показатель – количество подготовленных сержантов в год. Мы планируем готовить в год до 500 сержантов".

Он напомнил, что реформа профессионального сержантского корпуса была активизирована в 2015 году, после начала российской агрессии.

Темы: Вооруженные силы НАТО
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