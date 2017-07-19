Полторак убеждает, что боевики не готовят наступление

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Среда, 19 июля 2017, 12:43

Угрожающих ситуаций на Донбассе, в том числе каких-либо действий противника для проведения наступательных действий украинская сторона на сегодня не видит.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Степан Полторак перед заседанием правительства.

По его словам, ситуация в зоне АТО сохраняется, примерно, на одном уровне - до 20 обстрелов.

"Конечно, эти обстрелы происходят на таких угрожающих направлениях... Но угрожающих ситуаций на востоке Украины, формирования группировок противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем, она под контролем", - сказал Полторак.

18 июля главарь боевиков "ДНР" Захарченко заявил о создании "Малороссии".

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, такое заявление свидетельствует о желании московских "стратегов" опять возобновить продвижение военной агрессии на запад и втянуть в войну новые области Украины.

УНИАН

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