Черныш рассказал об опасности радиационного загрязнения на Донбассе

290 просмотров
Среда, 19 июля 2017, 13:49

На оккупированных территориях Донбасса есть опасные объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

В частности, по его словам, на Донбассе есть объект под названием "Кливаж", где в 1979 году был произведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

"Взрыв был произведен на шахте "Юнком" на глубине около 900 м, его целью было прекращение накопления метана в стволах шахты. В результате взрыв не помог, и через год на шахте снова случился выброс метана. Раньше на шахте действовала система откачки воды, которая не допускала ее к зоне взрыва. Сейчас же шахта находится на неподконтрольной территории, соответственно, никакой мониторинг ситуации на ней не производится. Мы точно не знаем, что там происходит, каковы могут быть последствия остановки откачки воды", - рассказал министр.

Кроме того, по его словам, опасность представляет Донецкий казенный завод химических изделий.

"Там хранятся радиационные отходы, они законсервированы, но объект необходимо постоянно мониторить", - подчеркнул министр.

Черныш напомнил, что экологическая ситуация на Донбассе была сложной и раньше, а теперь эти проблемы накапливаются и обостряются.

"Такие проблемы носят разноплановый характер: качество питьевой воды, неконтролируемая вырубка лесов, уничтожение флоры и фауны. Много там и промышленных объектов, которые считались опасными еще в советские времена", - жалуется он.

Как сообщалось, на Донбассе отсутствует качественная питьевая вода, а в Мариуполе есть угроза ее нехватки.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Донбасс экология АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сурков заговорил тезисами подконтрольного ему Захарченко 19 июля 2017, 13:12
Черныш: На Донбассе нет качественной питьевой воды 19 июля 2017, 11:00
Лукашенко обсудит с Порошенко Донбасс и приграничное сотрудничество 19 июля 2017, 10:28
powered by lun.ua
Главные новости
Правительство не позволило поднять тарифы на газ
Сурков заговорил тезисами подконтрольного ему Захарченко
НСЖУ требует публичного отчета по делу Шеремета и нападению на журналистов
"Нафтогаз" ожидает повышения цены на газ для населения
Все новости
Интервью

Анна Новосад, которая открывает ученым евроинтеграцию в науке

Книги

"Великая магия": отрывок из новой книги Элизабет Гилберт