Суд провел первое заседание по иску против Матиоса

1497 просмотров
Среда, 19 июля 2017, 14:28

Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску Центра противодействия коррупции в главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Об этом сообщает ЦПК в своем твиттере.

Однако, как сообщили в организации, Матиос на суд не пришел, а военная прокуратура и НАПК не принесли никаких документов.

"Поэтому суд перенес заседание на 6 сентября", - сообщили в ЦПК.

Как известно, 14 июня окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры.

Иск подал Центр противодействия коррупции.

"Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Анатолия Матиос в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", - отмечает пресс-служба.

14 апреля 2017, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиос.

Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

Украинская правда

Темы: Матиос суд декларации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матиос назвал экс-прокурора Кулика "ничтожеством", но профессионалом 17 июля 2017, 03:47
Матиос: Партнеры Клименко пошли на сделку со следствием 15 июля 2017, 13:55
Обыски будут до вечера, изъятые сервера работают – Матиос 14 июля 2017, 14:24
powered by lun.ua
Главные новости
Глава АП: Между Гройсманом и Порошенко конфликта нет, есть дискуссии
В Европарламенте призвали Киев найти убийц Шеремета
Кабмин предлагает повысить акцизы на табак и алкоголь
В Грузии говорят, что дважды просили Киев выдать Саакашвили
Все новости
Как пережить разрыв

7 шагов к исцелению разбитого сердца

Исследование

Цель в жизни улучшает ваш сон