Правительство второй раз поручило провести конкурс на проект музея Революции

Кабинет министров Украины одобрил проведение открытого международного конкурса на создание лучшего эскизного проекта строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".



Правительство поручило Минкультуры обеспечить организацию и проведение такого конкурса с привлечением учреждения, которое имеет опыт организации соответствующих конкурсов, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете и других источников.



При этом правительство отменило свое предыдущее аналогичное решение от 18 мая.



Как известно, 18 мая 2017 Кабмин уже принимал проект распоряжения в Минкульт об организации и проведении такого конкурса.



Мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни.