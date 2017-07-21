США призвали Россию повлиять на боевиков для прекращения огня на Донбассе

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Пятница, 21 июля 2017, 02:55

Госдепартамент осудил действия пророссийских боевиков, которые привели к обострению боевых действий на Донбассе и гибели украинских военнослужащих, и призвал Москву выполнять условия прекращения огня.

Об этом заявила на брифинге в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

Она отметила, что за последние 24 часа было наибольшее количество жертв среди украинских военных за однодневный период в течение 2017 года.

Науерт обратилась с призывом к России и силам, "которые она вооружает, тренирует и возглавляет на востоке Украины, немедленно выполнить условия прекращения огня".

Для этого, подчеркнула она, эти силы "должны отвести все тяжелое оружие, отступить от линии соприкосновения и обеспечить полный, безопасный и неограниченный доступ наблюдателей к международной границе".

Как известно, за минувшие сутки на Донбассе  погибли четверо украинских военных, семеро были ранены, еще один попал в плен.

Темы: Донбасс США
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