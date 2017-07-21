Задержан еще один экс-беркутовец, который бил евромайдановцев – юрист

Правоохранители задержали бывшего спецназовца подразделения "Беркут" по подозрению в нападении на активистов "Автомайдана" в 2014 году.

Об этом сообщает в пятницу в Facebook адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

"Задержан еще один беркутовец, которого разыскивали по эпизоду нападения на автомайдан 23.01.2014 года на ул. Щорса и Грушевского", - пишет она.

По словам Закревской, зовут задержанного Лобода С.П.

Юрист сообщила, что меру пресечения подозреваемому будут избирать в пятницу, 21 июля, в Печерском районном суде Киева. Судья по делу - Вячеслав Пидпалый.

Украинская правда