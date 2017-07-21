На админгранице с Крымом мошенники используют беременных женщин

Пограничники разоблачили хитроумную схему мошенничества на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Пока оккупанты создают искусственные очереди, не чистые на руку граждане изыскивают мошеннические схемы для получения неправомерных средств. Пограничники Бердянского отряда, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", обнаружили противоправную схему незаконного обогащения на внеочередном проезде путем подсадки беременных женщин", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что 20 июля на выезд из материковой Украины вне очереди прибыл автомобиль, в котором ехала супружеская пара граждан Украины и еще одна украинка, которая была беременна. В ходе проверки пограничники установили, что беременная женщина в последнее время вне очереди пересекала админграницу 5 раз на различных транспортных средствах.

"При этом уже через 30-45 минут женщина возвращалась пешком на материковую часть Украины. Кроме того, установлено, что она зарегистрирована в одном из населенных пунктов Генического района (Херсонская область – ред.)", - отметили пограничники.

По их словам, после этого случая пограничники более тщательно стали следить за льготниками, которым предоставляется право внеочередного проезда через КПВВ.

Украинская правда