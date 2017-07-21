СБУ разоблачила "конверт" на 75 млн, который сотрудничал с россиянами

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Пятница, 21 июля 2017, 17:46

Служба безопасности разоблачила конвертационный центр в Одессе, который предоставлял "услуги" минимизации налогов и обналичивания средств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, организаторы "конверта" создали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли "услуги" минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

"Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях", - отмечают в СБУ.

Правоохранители во время обысков жилья подозреваемых изъяли доллары США эквивалентны 3 млн грн, печати фиктивных фирм, документацию и десятки часов и ювелирных изделий суммарной стоимостью около 250 тыс. долларов, которые скупали для легализации преступных доходов.

 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Темы: СБУ
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