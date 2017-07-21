ОБСЕ продолжит мониторить границу с РФ в пунктах "Гуково" и "Донецк"

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Пятница, 21 июля 2017, 18:01

Мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" продлен до 31 октября 2017 года.

Соответствующее решение Постоянный совет ОБСЕ принял 20 июля, информирует Министерство иностранных дел Украины.

МИД взяло это решение к сведению.

"Разочарованы позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении министерства.

МИД расценивает такие действия России как "сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины".

Делегация Украины в ОБСЕ дала интерпретацию по этому поводу.

Она настаивает на необходимости тщательного мониторинга ОБСЕ за украинско-российской границей.

"Это не дело "доброй воли" со стороны России, а вопрос реализации взятых на себя обязательств", – заявляет украинская сторона.

"Призываем российскую сторону к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей, в т.ч. по обеспечению всеобъемлющего и постоянного мониторинга ОБСЕ на границе, что является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе", – говорится в заявлении.

Темы: Донбасс ОБСЕ Росcия МИД
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