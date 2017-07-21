День в АТО: Количество обстрелов уменьшилась, но есть раненый

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Пятница, 21 июля 2017, 19:59

Пророссийские боевики в течение пятницы 5 раз нарушили перемирие.

Как сообщает пресс-центр АТО, ответным огнем украинские военные заставили противника прекратить обстрелы.

"На Мариупольском направлении, около полуночи, бандформирования из минометов различных калибров били по украинским защитникам в Водяном. На Луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское", - говорится в сообщении.

В то же время примерно в 2 ночи в результате обстрела позиций ВСУ вблизи Новгородского, что на Донецком направлении, огнестрельное ранение получил боец сил АТО.

"Стоит добавить, что дневное затишье нередко бандформирования используют для подготовки ночных провокаций. В то же время, отметим, силы АТО находятся в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям противника", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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