В Украину во второй раз за месяц прибывает спецпредставитель Госдепа США
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибывает с визитом в Украину 21 июля.
Об этом в пятницу вечером сообщает Reuters.
Согласно информации, в течение недели Волкер посетит восток Украины, Киев, затем Францию, Бельгию, Австрию и Великобританию.
В Украине спецпредставитель Госдепа должен провести переговоры с официальными лицами, членами мониторинговых миссий и "теми, кто пострадал от российской агрессии".
Он также встретится с официальными лицами Европейского Союза, НАТО и ОБСЕ.
Волкер посещал Киев ранее в этом месяце вместе с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.
Украинская правда
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