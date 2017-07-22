Сутки в АТО: 11 обстрелов погиб один украинский военный

Несмотря на уменьшение количества вооруженных провокаций в зоне АТО, единичные обстрелы со стороны пророссийских боевиков привели к гибели одного бойца ВСУ и ранения еще двух.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие.

На Мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктам ВСУ вблизи Гнутового и Широкиного.

Отмечается, что здесь огнем в ответ силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.

На Донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции ВСУ в Крымском.

Кроме того, как сообщалось, около 21 часов, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей, получили ранения.