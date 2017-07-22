На Закарпатье двух украинцев будут судить за провокационные стелы на венгерском

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Суббота, 22 июля 2017, 10:19

В Ужгородский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении двух украинцев, обвиняемых в государственной измене за установление в Закарпатье агитационных стел на венгерском языке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Там уточнили, что в июле этого года следователем Управления СБ Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении двум гражданам Украины в совершении государственной измены, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

 
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"Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районах Закарпатской области с надписями на венгерском языке: "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области", - сообщили в прокуратуре.

 

Санкция ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Темы: Закарпатье Венгрия сепаратизм прокуратура
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