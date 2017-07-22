Суббота в АТО: 2 ночных обстрела, вдоль линии разграничения тихо

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Суббота, 22 июля 2017, 19:05

В субботу, 22 июля в зоне проведения АТО в светлое время суток вдоль линии разграничения обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"День покоя. Именно так можно охарактеризовать 22 июля во зоне проведения АТО", - отметили в штабе.

По данным военных, в предыдущие дни боевики наращивали огневые провокации и за сутки в среднем фиксировалось до 30 случаев нарушения перемирия.

"Два ночных обстрела позиций сил АТО вблизи Крымского и Широкино были около 2 ночи и характеризовались как неприцельные. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17:00 в районе с.Донец", - сообщили в штабе.

Темы: АТО Донбасс
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