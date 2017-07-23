СЦКК: ДФС снова обесточена в результате обстрела боевиков

22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Согласно сообщению, об инциденте СЦКК сообщили сотрудники станции. При этом через 20 минут боевики ОРДО заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ, в результате которого была повреждена линия электросетей, питающих станцию.

"Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ", - подчеркнули в СЦКК.

В сообщении говорится, что это уже вторая подобная попытка со стороны боевиков "ДНР" за два последних дня.

"Так, вчера, во время выяснения группой экспертов объема ремонтно-восстановительных работ на поврежденных магистральных водоводах от насосной станции Юго-Донбасского водовода к ДФС вблизи населенного пункта Васильевка, боевики устроили взрыв заранее скрытого боеприпаса с целью имитирования обстрела со стороны ВСУ", - отметили в СЦКК.