СЦКК: ДФС снова обесточена в результате обстрела боевиков

8 просмотров
Воскресенье, 23 июля 2017, 00:53

22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Согласно сообщению, об инциденте СЦКК сообщили сотрудники станции. При этом через 20 минут боевики ОРДО заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ, в результате которого была повреждена линия электросетей, питающих станцию.

"Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ", - подчеркнули в СЦКК.

В сообщении говорится, что это уже вторая подобная попытка со стороны боевиков "ДНР" за два последних дня.

"Так, вчера, во время выяснения группой экспертов объема ремонтно-восстановительных работ на поврежденных магистральных водоводах от насосной станции Юго-Донбасского водовода к ДФС вблизи населенного пункта Васильевка, боевики устроили взрыв заранее скрытого боеприпаса с целью имитирования обстрела со стороны ВСУ", - отметили в СЦКК.

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мать Агеева рассказала о еще одном россиянине, погибшем на Донбассе 22 июля 2017, 20:17
В ОРДО заявили, что не пустили ОБСЕ в Новоазовск из-за обстрелов 22 июля 2017, 19:41
Суббота в АТО: 2 ночных обстрела, вдоль линии разграничения тихо 22 июля 2017, 19:05
powered by lun.ua
Главные новости
СЦКК: ДФС снова обесточена в результате обстрела боевиков
Харлан - трехкратная чемпионка мира по фехтованию на саблях
Активистку Femen отпустили под личное обязательство
В СБУ назвали фамилии российских военных из роты Агеева
Все новости
Волонтеры

Как музыкант группы "КораЛЛІ" объединяет музыку и войну

Интервью

Анна Новосад, которая открывает ученым евроинтеграцию в науке