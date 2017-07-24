На Киевщине полиция изъяла склад боеприпасов

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Понедельник, 24 июля 2017, 05:35

В селе Войтово Згуровского района Киевской области правоохранители выявили схрон боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

О боеприпасах правоохранители узнали после того, как 38-летняя безработная местная жительница вместо металлолома собрала в соседском нежилом доме боеприпасы, а когда принесла их домой, для последующей сдачи в пункт приема металлолома, напуганный муж вызвал полицейских и указал на место находки.

"Правоохранители обнаружили в обрушенном доме, хозяйка которого проживает за границей, скрытый арсенал боеприпасов: почти 3000 патронов калибра 7,62, 2 заряженные РПГ-22, 2 РГД, 9 запалов УДО и 3 сигнальные патроны 40 мм", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.

Следователями открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Темы: оружие Киевская область полиция
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