Научный руководитель Путина стал долларовым миллионером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, прославившийся как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин, уже не первый год оказывается самым богатым среди руководителей российских вузов.

Об этом 24 июля пишет издание "Ведомости".

За 2016 г. он задекларировал доход в 195,7 млн руб. против 277 млн руб. годом ранее.

Для сравнения: по данным РБК, у идущего за ним следом ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2016 году доход был втрое меньше – 64,5 млн руб.

Но декларации Литвиненко отражают лишь малую часть его состояния. В 2017 году ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании "Фосагро", до 19,35% акций.

По состоянию на минувшую пятницу стоимость этого пакета составила 59,9 млрд руб. ($1,01 млрд). Литвиненко – второй по величине совладелец "Фосагро" после основателя компании, экс-сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева и его семьи: они контролируют 48,48% акций.

На третьем месте – бывший гендиректор, член совета директоров компании Игорь Антошин с 7,07%, еще 25,1% акций в свободном обращении.

При этом 62-летний Литвиненко всю жизнь проработал в горном университете. Возможно, бизнес у него и был. Но даже если и так, то небольшой: по данным "СПАРК-Интерфакса", полному тезке ректора горного университета принадлежало 22% в фирме "Кребс", зарегистрированной в пос. Толмачево Лужского района Ленинградской области с уставным капиталом 5000 руб.

Фирма существовала с 1992 по 2009 г. и специализировалась на производстве пиломатериалов, железнодорожных и трамвайных шпал.

"Это был его бизнес, помню, он часто брал меня с собой в какой-то большой цех, там было много разного оборудования, часто звучало "деревообработка", – вспоминает 34-летняя дочь Литвиненко Ольга. Когда-то она работала с отцом, но позже рассорилась. Партнером тезки Литвиненко по "Кребсу" с 20% был Николай Проскуряков – так же звали предыдущего ректора горного университета.

Сам Литвиненко мало рассказывал о себе и своих активах журналистам – в его официальной биографии не указано даже место рождения.

Отказался он отвечать и на вопросы журналистов "Ведомостей".