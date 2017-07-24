36,7% украинцев считают, что децентрализация идет очень медленно

42% опрошенных фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова украинцев поддерживают действия власти в рамках децентрализации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводят "Українські новини".

Респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли Вы шаги, которые осуществляет власть в рамках децентрализации власти?".

7,5% опрошенных ответили, что безусловно поддерживают, 34,5% - скорее поддерживают, 16,3% - скорее не поддерживают, 10,4% - совсем не поддерживают, 31,4% - затруднились с ответом.

В то же время только 19,9% респондентов (на западе - 23,8%, в центре - 19,8%, на юге - 15,4%, на востоке - 18,5%) ответили, что хорошо владеют информацией об инициативах власти по децентрализации, 61,9% опрошенных (на западе - 57,9%, в центре - 66,8%, на юге - 53,6%, на востоке - 62,3%) - что-то слышали о них, 18% респондентов (на западе - 18,3%, в центре - 13,3%, на юге - 30,7%, на востоке - 18,7%) - не владеют такой информацией, 0,2% опрошенных (на западе - 0%, в центре - 0,2%, на юге - 0,4%, на востоке - 0,5%) - не ответили.

Кроме того 36,7% опрошенных считают, что децентрализация власти в Украине происходит очень медленно.

Респондентам был задан вопрос: "Как Вы считаете, децентрализация власти в Украине происходит...?"

2,2% опрошенных ответили, что слишком быстро, 12,2% - нормальными темпами, 36,7% - слишком медленно, 22,2% считают, что децентрализация власти вообще не происходит, 26,7% - затруднились с ответом.

Также 6,7% опрошенных ответили, что безусловно поддерживают процесс добровольного объединения территориальных общин, 31,6% – скорее поддерживают, 14,1% - скорее не поддерживают, 11,8% - совсем не поддерживают, 35,9% - затруднились с ответом.

Опрос проводился с 9 по 13 июня во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей при финансовой поддержке программы "Матра" посольства Нидерландов в Украине.

Было опрошено 2 018 респондентов старше 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.