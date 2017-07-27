Полиция в Краматорске задержала двоих боевиков "ДНР"

234 просмотра
Четверг, 27 июля 2017, 02:28

Краматорские полицейские задержали двоих боевиков "ДНР".

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Один из задержанных, 22-летний краматорчанин, был остановлен во время прохождения блокпоста. В ходе онлайн-проверки по базам данных МВД оказалось, что он находился в рядах боевиков.

Относительно второго задержанного сотрудники уголовного блока получили оперативную информацию, которая после проверки подтвердилась.

"Оба местных жителя пошли в ряды боевиков в мае 2014 года, поддерживая идею "русского мира" и в надежде заработать денег. Однако обещанной платы так и не получили. Они дежурили на блокпосту по ул. Магистральной, без оружия, осуществляя незаконную проверку автотранспорта и граждан. Кроме того, они выявляли лиц, имеющих проукраинскую позицию", - говорится в сообщении.

Однако когда начались обстрелы города, оба злоумышленника оставили ряды террористов и скрывались.

Сейчас им объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Оба подозреваемых признают свою вину и сотрудничают со следствием.

Темы: полиция "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
По факту взрыва дома в Киеве начато уголовное дело 27 июля 2017, 00:36
"Дело 2 мая": в Одессе задержан экс-чиновник ГСЧС 26 июля 2017, 16:02
Курортную зону Одессы будут охранять полицейские на лайкбайках 26 июля 2017, 09:22
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили: Не получится лишить меня украинского гражданства
Защита Полякова подала апелляцию на решение суда
СМИ: Руководитель госпредприятия на должности нажил элитное жилье и машины
"Беркутовцы" не являются на суды по делам Евромайдана — адвокат
Все новости
Instagram

Художник путешествует и делает зарисовки на стаканах

Интервью

Алексей Коган об уличных музыкантах, джазе и фестивалях