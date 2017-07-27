Глава Запорожской ОГА заявляет об угрозе дестабилизации в регионе

Глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявляет об угрозе дестабилизации ситуации в регионе и попытке захвата государственной власти.



Как сообщает в четверг пресс-служба Запорожской ОГА, во время внеочередной сессии Запорожского облсовета Брыль сделал официальное заявление о преступлении против национальной безопасности и действующей конституционной власти и попросил зарегистрировать обращение, которое будет направлено президенту, генпрокурору и главе СБУ.



"Анализ тенденций и особенностей развития обстановки в регионе свидетельствует о подготовке к проведению на территории Запорожья и Запорожской области масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, а также финансирования указанных действий" ,- сказал Брыль.



По его словам, руководители ряда пророссийских организаций проводят системную деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе.



"Так называемые "фейковые" акции протеста против ущемления прав этнических групп в Запорожской области, попытки информационного освещения якобы перспективных путей и достижений РФ по улучшению жизни квазиобразований ДНР/ЛНР является кампанией информационно-психологического воздействия, направленного на формирование выгодного российской стороне мнения среди жителей города и области", - подчеркнул глава ОГА.



По его словам, эти и другие материалы используются российскими пропагандистскими СМИ для создания негативного международного имиджа Украины, разжигание сепаратистских настроений, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины.



Позже в этот день в эфире 112 канала Брыль уточнил, что речь идет не о конкретных чиновниках, а об "управленцах политических элит партий "Оппозиционный блок" и "Самопомич".



По его словам, последние полгода представители данного депутатского корпуса "продолжают вставлять палки в колеса действующей власти".

"И не по вопросам политическим, а по вопросам социальным, на которых потом основывается недовольство граждан и точки социального напряжения", - отметил Брыль.



По его словам, представителями этих партий в областном совете блокируются вопросы социального развития и защиты социально уязвимых слоев населения, чем создаются основания для социального недовольства.



Брыль отметил, что по информации СБУ, эти действия имеют один центр и один источник финансирования и координации.



"Запорожская область является приграничной, и я как представитель президента Украины не допущу таких действий по дестабилизации ситуации в регионе", - сказал он.



"На сегодняшний день я проинформировал и президента , и генерального прокурора Украины, и главу Службы безопасности Украины. И я думаю, что отображение моих слов и фактов найдет в уголовном производстве", - сказал глава Запорожской ОГА в эфире телеканала.

Интерфакс-Украина